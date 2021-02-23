الإطاحة بـ5 أشخاص امتهنوا سرقة المتاجر والعمالة ودهسوا رجل أمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بخمسة أشخاص، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضافت شرطة الرياض أنه ثبت تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم امتهنوا من خلالها سرقة المركبات بالقوة والسطو المسلح على المتاجر وسلب العمالة بعد استيقافهم في الطرق العامة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، والتمادي بالاستهتار برجال الأمن والجرأة على دهس أحد أفراد دوريات الأمن أثناء قيامه بمهام عمله في نقطة أمنية.

وتابعت شرطة الرياض أن رجل الأمن تعرض لعدة إصابات وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب سبع جرائم بنفس النمط والسلوك الإجرامي.

شارك الخبر