بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب

أوضح الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب، مشيرًا إلى أنه جائز بشرط عدم الإخلال بالتوازن السكاني.

وقال الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي والفقهاء المعاصرين ناقشوا هذه المسألة، واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد.

وأضاف أن هذا ليس فيه تدخل فيما لا يقدر عليه سوى الله جلا وعلا؛ لأن الله سخر هذا العلم للبشر لاختيار نوع الجنين، موضحًا أنه كان عند السابقين طرق مثل تناول أطعمة معينة، يغلب على ظنهم أنها تؤدي إلى إنجاب ذكر أو أنثى.

وأشار الشيخ السند، إلى أنه ليس هناك مانع شرعي من تحديد جنس الجنين، وأن ذلك ليس فيه اعتراض على قدرة الله عز وجل ولا على مشيئته.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم عدم دفع أجرة العامل المهمل

بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم تمييز أحد الأبوين بالدعاء لابن دون أشقائه