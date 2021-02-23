خبير أرصاد: الخميس.. انخفاض الحرارة على شمال المملكة وتوقعات بسقوط الثلوج

توقع المختص في الطقس عادل القازنلي انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل، على مناطق شمال المملكة، مشيرًا إلى فرص سقوط الثلوج على مرتفعات تبوك.

وقال المختص في الطقس في تصريحات لقناة الإخبارية إن المملكة ستشهد تقلبات جوية جديدة تصاحبها هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة علي المرتفعات الجنوبية الغربية وخاصة على المنحدرات الشرقية منها، بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وأضاف ان هناك ميلًا في محور السحب على مكة المكرمة والقصيم والمناطق الشمالية الشرقية مع توقع بهطول أمطار خفيفة.

وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع تدريجيًا على شمال المملكة، إلا أنه يوم الخميس المقبل يتحول فيه اتجاه الرياح إلى الاتجاه الشمالي و الشمالي الغربي يصاحبه انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع توقعات هطول ثلوج علي مرتفعات منطقة تبوك.

وكان قد توقع خبراء الطقس تزايد فرص هطول الأمطارفي أغلب مناطق المملكة ابتدأً من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل فيما توقع استمرار الموجة الباردة السائدة حاليًا.



ومن جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع لتوخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

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