الإطاحة بمفحط دومة الجندل.. وإحالته للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وسار عكس الطريق في دومة الجندل، وإحالته للهيئة المرورية، لتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

وتفاعل المرور مع بلاف من مواطن، ذكر فيه أن قائد المركة المخالف بدومة الجندل مارس التفحيط وسار عكس الطريق.

ورد المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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