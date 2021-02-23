القبض على قائد مركبة حاول استيقاف سيارة تستقلها سيدة وسط طريق «رابغ - جدة»

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة حاول إيقاف سيارة تستقلها سيدة، وسط الطريق السريع الرابط بين رابغ وجدة»، معرضًا حياتها للخطر.

وذكر المرور –عبر تويتر- متفاعلًا مع بلاغ السيدة: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وأوضحت السيدة في بلاغها، أنها تعرضت لمضايقات من قائد المركبة المخالف على الطريق السريع بين رابغ وجدة، وكادت أن تحصل حوادث لا يحمد عقباها؛ بسبب محاولات قائد المركبة استيقافها وسط الطريق السريع، دون أدنى اعتبار لسلامتها وسلامة مستخدمي الطريق.

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