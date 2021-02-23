بالفيديو.. تدشين حملة «اطمئن» بمطاعم ومقاهي عسير

دشنت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، حملة «اطمئن» للتعريف بالمطاعم والمطابخ والمقاهي التي رُبطت بغرفة عمليات المراقبة بالأمانة.

وأوضحت امانة عسير –عبر تويتر- أنه تم وضع ملصق «اطمئن» على المطاعم والمقاهي التي تم ربطها بغرفة المراقبة بالأمانة، بهدف تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وضمن جهود الأمانة والبلديات لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

من جهة أخرى، ضبطت أمانة عسير «٤١٠٠ كجم» من الأسماك الفاسدة و«٦» كراتين دجاج منتهية الصلاحية بشقة سكنية إضافة إلى «120 كجم» مكسرات فاسدة، و«25 كرتون» بسكويت وكيك فاسد، و«70» علبة عصير غير صالح للاستهلاك.

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