حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 6 حالات تستحق فيهم المرأة معاشًا تقاعديًا، على رأسهم بلوغ سن الستين سنة بشرط أن لا تقل مدة خدمتها عن سنة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن المرأة يمكنها الحصول على معاش تقاعدي عند الوفاة أو الفصل بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية مهما تكن مدة خدمتها.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن المرأة المتوفاة أو العاجزة أثناء العمل وبسببه يمكنها الحصول على المعاش، وكذلك من انتهت خدمتها لأي سبب كان، ولديها خدمة مدتها «٢٥» سنة فما فوق.

ومن انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبي، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن «١٥» سنة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

والمرأة المحالة للتقاعد بناءً على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن «٢٠» سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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