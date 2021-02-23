شرطة الرياض: الإطاحة بأربعة أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بامتهمين.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه ضبط بحوزتهم على مبلغ (942,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.