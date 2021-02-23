السعودية اليوم / 139989 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182 والمنومين في العناية المركزة 64.

// انتهى //

12:38ت م

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مسقط 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 11ر1% والمتعافين 131143 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182 والمنومين في العناية المركزة 64.// انتهى //12:38ت م0083

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