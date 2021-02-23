السعودية اليوم / نجاح 3 جراحات نادرة في المخ في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان



جيزان 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

نجح مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إجراء 3 عمليات جراحية للمخ والأعصاب، لـ 3 مرضى يعانون نزيفاً شديداً في المخ؛ نتيجة تشوه شرياني في المخ المعروف باسم "أم الدم" (aneurysm).

وأجرى أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، عمليات جراحية للمرضى، عبارة عن إقفال التشوه الشرياني وإعادة ترميمه جراحياً، وبفضل الله تماثلوا جميعاُ للشفاء وغادروا المستشفى دون مضاعفات تذكر.

// انتهى //

12:31ت م

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