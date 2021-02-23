السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يُدشن خطة الجامعة الإستراتيجية 2020 - 2025



بريدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

دشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، بمكتبه بالمدينة الجامعية أمس، خطة الجامعة الإستراتيجية 2020 - 2025.

وأكد الدكتور الداود أن هذه الخطة ستعين الجامعة على القيام بدورها التنموي، بما يعزز جهود تنويع اقتصادنا الوطني، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا ومحليًا، في ظل قيادة حكيمة تسعى لدعم منظومة التعليم وتذليل العقبات لتتبوأ الجامعات

وبين معالي رئيس جامعة أن خطة الجامعة تحتوي على عشرين مبادرة استراتيجية وتسعين مشروعاً إستراتيجياً، ويقاس مستوى التقدم في تنفيذ هذه الخطة من خلال خمسين مؤشر أداء إستراتيجي رئيس، حيث تسعى الجامعة لتحقيق 8 أهداف إستراتيجية هي: توكيد جودة التعليم، ورفع الجدارة الطلابية، وتعزيز الهُوية البحثية، وتحسين الأداء الإداري، وتحسين الأداء التقني، وتعزيز الدخل وكفاءة الإنفاق، واستكمال وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة وطنياً ودولياً، كما أن للجامعة أربعة برامج استراتيجية لدى وكلاء الجامعة هي: برنامج للتعليم والجدارات الطلابية، وبرنامج للبحوث والابتكار والاستدامة، وبرنامج للمؤسسية والحوكمة والأتمتة، وبرنامج للتمويل والوقف والأصول.

وأَضاف أن الخطة تساعد في تهيئة بيئة مُلهِمة مُحوكِمة مُفعِّلة للابتكار والتقنية والشراكة، من خلال التزامها بـ 7 قيم أساسية تتمثل في: تعزيز الولاء والانتماء، وتحقيق العدالة، والالتزام بالأمانة ودعم الشفافية والدعوة للإتقان وتحفيز الابتكار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمؤسسي.

يذكر أن جامعة القصيم تعد من أوائل الجامعات السعودية التي أعدت خطة إستراتيجية لتحديد أدوارها وتحقيق أغراضها ورسم مستقبلها، كما أنها ثالث جامعة سعودية تحصل على الاعتماد المؤسسي، حيث تمتلك الجامعة جميع مقومات التطوير بمختلف أبعاده العلمية والمهنية، ولذا فقد اتبعت منهجية علمية دقيقة في إعداد هذه الخطة وأشركت عدد من شركائها في إعدادها، واتكأت على أطر إستراتيجية وطنية على رأسها رؤية المملكة 2030، ونظام الجامعات الجديد.

// انتهى //

12:25ت م

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بريدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، بمكتبه بالمدينة الجامعية أمس، خطة الجامعة الإستراتيجية 2020 - 2025.وأكد الدكتور الداود أن هذه الخطة ستعين الجامعة على القيام بدورها التنموي، بما يعزز جهود تنويع اقتصادنا الوطني، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا ومحليًا، في ظل قيادة حكيمة تسعى لدعم منظومة التعليم وتذليل العقبات لتتبوأ الجامعات السعودية مكانة دولية مرموقة.وبين معالي رئيس جامعة أن خطة الجامعة تحتوي على عشرين مبادرة استراتيجية وتسعين مشروعاً إستراتيجياً، ويقاس مستوى التقدم في تنفيذ هذه الخطة من خلال خمسين مؤشر أداء إستراتيجي رئيس، حيث تسعى الجامعة لتحقيق 8 أهداف إستراتيجية هي: توكيد جودة التعليم، ورفع الجدارة الطلابية، وتعزيز الهُوية البحثية، وتحسين الأداء الإداري، وتحسين الأداء التقني، وتعزيز الدخل وكفاءة الإنفاق، واستكمال وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة وطنياً ودولياً، كما أن للجامعة أربعة برامج استراتيجية لدى وكلاء الجامعة هي: برنامج للتعليم والجدارات الطلابية، وبرنامج للبحوث والابتكار والاستدامة، وبرنامج للمؤسسية والحوكمة والأتمتة، وبرنامج للتمويل والوقف والأصول.وأَضاف أن الخطة تساعد في تهيئة بيئة مُلهِمة مُحوكِمة مُفعِّلة للابتكار والتقنية والشراكة، من خلال التزامها بـ 7 قيم أساسية تتمثل في: تعزيز الولاء والانتماء، وتحقيق العدالة، والالتزام بالأمانة ودعم الشفافية والدعوة للإتقان وتحفيز الابتكار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمؤسسي.يذكر أن جامعة القصيم تعد من أوائل الجامعات السعودية التي أعدت خطة إستراتيجية لتحديد أدوارها وتحقيق أغراضها ورسم مستقبلها، كما أنها ثالث جامعة سعودية تحصل على الاعتماد المؤسسي، حيث تمتلك الجامعة جميع مقومات التطوير بمختلف أبعاده العلمية والمهنية، ولذا فقد اتبعت منهجية علمية دقيقة في إعداد هذه الخطة وأشركت عدد من شركائها في إعدادها، واتكأت على أطر إستراتيجية وطنية على رأسها رؤية المملكة 2030، ونظام الجامعات الجديد.// انتهى //12:25ت م0080

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