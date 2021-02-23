السعودية اليوم / لجنة التنمية الاجتماعية بعرعر تطلق برنامج "ليل وتعاليل"



عرعر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بعرعر أمس، برنامج "ليل وتعاليل"، الذي يتضمن استضافة عدد من الشعراء، وإقامة محاضرة حول لقاح "COVID-19"، ومحاضرة عن القيادة الواعدة، ومحاضرة عن التراث و "أيام التابلاين" بعرعر.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة طلال البكر، أن البرنامج الذي يستمر أسبوع - عن بعد -، يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في المجالات الفنية والثقافية، وتوجيه طاقات الشباب للاستغلال الأمثل، إلى جانب توعية المجتمع حول لقاح

// انتهى //

12:25ت م

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عرعر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بعرعر أمس، برنامج "ليل وتعاليل"، الذي يتضمن استضافة عدد من الشعراء، وإقامة محاضرة حول لقاح "COVID-19"، ومحاضرة عن القيادة الواعدة، ومحاضرة عن التراث و "أيام التابلاين" بعرعر.وأوضح المدير التنفيذي للجنة طلال البكر، أن البرنامج الذي يستمر أسبوع - عن بعد -، يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في المجالات الفنية والثقافية، وتوجيه طاقات الشباب للاستغلال الأمثل، إلى جانب توعية المجتمع حول لقاح كورونا وفوائده.// انتهى //12:25ت م0077

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