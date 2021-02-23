

حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

واصل المركز الرئيسي للقاحات

وأوضح المركز أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة ‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

12:12ت م

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حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسواصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يُقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضح المركز أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة ‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //12:12ت م0073

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا بحائل يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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