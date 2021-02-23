السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية



حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية أمس، 669 جولة تفتيشية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها إغلاق 68 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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12:12ت م

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