السعودية اليوم / مقتل أربع عاملات بهجوم مسلح شمال غربي باكستان



إسلام آباد 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

قتل أربع عاملات في مجال الإغاثة إثر هجوم مسلح وقع في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الهجوم وقع الليلة الماضية، حيث نصبت عناصر مجهولة كمينًا لسيارة تقل العاملات وتعرضت لإطلاق النار أثناء تنقلها في قرية "شيواه" بمقاطعة وزيرستان، فيما نجت عاملة خامسة كانت معهن.

وأفاد قائد الشرطة في المنطقة شفيع الله غاندابور أن الهجوم يحمل طابع عمليات الاغتيال المستهدف، ولكنه كان بالتأكيد عملًا إرهابيًا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

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12:12ت م

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