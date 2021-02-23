السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل نائب وزير النقل



حفر الباطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه أمس، معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أثناء زيارة معاليه للمحافظة لمتابعة مشروعات الوزارة.

ونوه سمو محافظ حفر الباطن بحرص القيادة الرشيدة –أيدها الله- على تذليل جميع العقبات التي تعترض مشروعات النقل، وبناء شبكة طرق تربط أنحاء المملكة وفق أحدث المواصفات، مشيداً بجهود الوزارة ممثلة بمعالي وزير النقل في تطوير قطاع الطرق.

وأوضح سموه أنه تم اعتماد العديد من الطرق للمحافظة، وسيتم البدء في تنفيذها قريباً، والتي ستعود بالنفع على الأهالي وسالكيها من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج .

عقب ذلك قام سمو الأمير منصور بن محمد ومعالي نائب وزير النقل والوفد المرافق بزيارة ميدانية لبعض المشروعات لمتابعة سير أعمالها .

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12:00ت م

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