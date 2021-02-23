السعودية اليوم / إجراء 552 عملية قسطرة قلبية و 25 عملية قلب مفتوح في مركز القلب بحائل



حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أُجرى مركز القلب بحائل 552 عملية قسطرة قلبية، إضافةً إلى إجراء 25 عملية قلب مفتوح خلال الأربعة الأشهر الماضية .

وقدم المركز خدماته الصحية لـ 7023 مستفيداً، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 5541 مراجعاً .

يذكر أن عدد الأسرة في المركز 30 سريراً .

// انتهى //

11:21ت م

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