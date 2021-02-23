شكرا لقرائتكم خبر عن «نمو» يؤهل 20 ألف متطوع في القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، أمس برنامج " نمو" بهدف تدريب 20,000 متطوعاً صحياً ومتطوعةً بالمملكة ،وذلك على مدى 8 أشهر ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المركز إلى تأهيلهم وتعريفهم بممكنات وممارسات التطوع الصحي .

ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص من قادة التطوع الصحي ،إضافة إلى 20,000 متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية؛ على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية وبما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنةً التنفيذية لخطة التطوع الصحي، عبدالرحمن العيبان أن برنامج نمو يهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي،والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، لافتاً أن المشاركين سيتم تزويدهم بأهم المهارات لمساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، وذلك من خلال 5 محاور، هي:" تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وكذلك تدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وأيضا تأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، إضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي".