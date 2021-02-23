شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بـ 4 أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم. وقد ضبط بحوزتهم مبلغ 942,500 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.