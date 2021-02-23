اخبار السعوديه

الدفاع المدني: اختتام المرحلة الأولى للإنذار المبكر لحالات الطوارئ

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: اختتام المرحلة الأولى للإنذار المبكر لحالات الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس (الإثنين)، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تم تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا