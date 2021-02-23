شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى استقلال بلادها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للسيدة كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.