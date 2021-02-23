شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: عند إضافة تابع بعد "10 فبراير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك في أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 فبراير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " ابريل " .

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، والذي وجهه لحساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر "تويتر"؛ حيث تساءل: "‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي طفل قمت بإضافته وقمت بستجيله في البرنامج وحتى اللحظة لم يأتي رد دراسة الأهلية"؛ ليؤكد البرنامج أنه في حال إضافة تابع بعد "10 فبراير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك في أهلية أبريل.