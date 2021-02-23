شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة المقطع المتداول لفصل المياه عن صاحب عقار بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت شركة المياه الوطنية بيانا توضيحيا بشأن المقطع المتداول لفصل المياه عن صاحب عقار بالحي الثالث بضاحية الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة عدم صحة ما تم تداوله في المقطع، مضيفة أن صاحب العقار الذى صور المقطع متعدي على شبكة المياه العامة قبل تركيب العداد له، واستخدم مياه الشبكة في غير ما خصصت له بطريقة غير نظامية.

ولفتت إلى أنها وضعت إشعار لمالك العقار للمراجعة لسداد المخالفة، داعية الجميع إلى التعاون معها وسرعة الإبلاغ عن أي تعديات على مرافقها.