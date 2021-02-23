شكرا لمتابعة خبر عن "خلك رجال وتزوج الثانية" يتصدر تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم "خلك رجال وتزوج الثانيه" قائمة أكثر الوسوم تداولا في المملكة، لدعوة الرجال المتزوجين على الزواج بزوجة ثانية.

وانطلقت تعليقات المغردين تحت هذا الوسم ما بين مؤيدين لها ومعارضين لتشجيع مثل هذه الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي.

كما غرد آخرون بتعليقات ساخرة بشأن الوسم، مشيرة إلى النتائج السلبية التي قد تترتب على تعدد الزوجات، ومنها إرهاق الزوج مادياً بتكاليف المعيشة، في حين رأى آخرون أن تعدد الزيجات تحل مشكلة العنوسة التي يعاني منها البعض.