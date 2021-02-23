شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: اليوم أول أيام سعد بلع ويسمى بعقرب الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء1442/7/11هـ هو أول أيام سعــد بـــلـع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء أيامه 13 يوما.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل لكن أحيانا برده شديد ويضر المزروعات، فيما إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري، وتكثر فيه الأمطار.

‏وأضاف "الحصيني" أنه: "تقول العرب إذا طلع بلع اقتحم الربع ولحق أهله الهبع - هو ولد الإبل آخر النتاج - وصيد المرع وصار في الأرض لمع - من العشب ويكثر فيه الفقع يبدأ غرس فسائل النخيل.. فيه وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر.. فيه هجرة الدحروج المطوق، ويوافق دخولة حالة ممطرة سائدة".