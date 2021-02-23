شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يوضح مدى أحقية صاحب العمل في إلغاء التأمين بعد الاستقالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، إذا كان يحق لصاحب العمل إلغاء التأمين بعد استقالة العامل، وذلك رغم سريانه.

وذكر مجلس الضمان الصحي أنه يحق لصاحب العمل ذلك، لا سيما أن التغطية التأمينية تنتهي مع انتهاء العلاقة التعاقدية.

وعن صرف الحليب للأطفال الذين لديهم حساسية؛ أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحّدة تغطي تكاليف حليب الأطفال للرضع المحتاجين إليه طبيًا حتى عمر 24 شهرًا، وذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال.