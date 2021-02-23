شكرا لمتابعة خبر عن محافظ محايل يتلقى الجرعة الأولى من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تلقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم ، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. وتجول بمقر مركز اللقاح واستمع إلى شرح من مدير القطاع المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري

ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.