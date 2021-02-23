الجمارك السعودية تعلن عن توفر 5 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس

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تعلن الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (5) وظائف (إدارية، تقنية) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

– مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات) مع خبرة 8 سنوات وشهادة احترافية في إدارة البنية المؤسسية مثل (TOGAF Certified Level).

– كبير أخصائيين – المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة 4 سنوات في القطاع الحكومي أو الخاص منها على الأقل سنتين في منصب إشرافي.

– أمين سر

المتطلبات: بكالوريوس في (القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة عملية لا تقل عن سنة في القانون أو إدارة الأعمال أو الشريعة أو السكرتارية.

– أخصائي أول – المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

– أخصائي – المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) تم تأسيسها في عام 1345هـ بإسم (ديوان الجمارك) قبل تحويلها إلى هيئة وإطلاق هويتها الجديدة في عام 1438هـ، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3hS6DkP

Source wadhefa

