جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 14 وظيفة إدارية وصحية للجنسين

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (14) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:
– أخصائي إحصاء حيوي (للرجال والنساء – الرياض)
– أخصائي وبائيات (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد أسنان ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد أسنان أول (للرجال والنساء – الرياض)
– مشرف نقل التقنية والملكية الفكرية (للرجال والنساء – الرياض)
– محلل معلومات القوى العاملة (للرجال والنساء – الرياض)
– أخصائي مزايا وتعويضات (للرجال والنساء – الرياض)
– مشرف خدمات ترفيه الموظفين (للنساء – جدة)
– مسؤول تدريب الحماية من الحريق (للرجال – جدة)
– مراقب إطفاء (للرجال – جدة)
– مسؤول المناوبات (للرجال – جدة)
– محاسب ثالث (للرجال والنساء – جدة)
– أخصائي توظيف ثاني (للنساء – الرياض)
– مصمم جرافيك ثاني (للنساء – الرياض)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA
Source wadhefa
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