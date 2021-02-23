جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 14 وظيفة إدارية وصحية للجنسين

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (14) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:

– أخصائي إحصاء حيوي (للرجال والنساء – الرياض)

– أخصائي وبائيات (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد أسنان ثاني (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد أسنان أول (للرجال والنساء – الرياض)

– مشرف نقل التقنية والملكية الفكرية (للرجال والنساء – الرياض)

– محلل معلومات القوى العاملة (للرجال والنساء – الرياض)

– أخصائي مزايا وتعويضات (للرجال والنساء – الرياض)

– مشرف خدمات ترفيه الموظفين (للنساء – جدة)

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق (للرجال – جدة)

– مراقب إطفاء (للرجال – جدة)

– مسؤول المناوبات (للرجال – جدة)

– محاسب ثالث (للرجال والنساء – جدة)

– أخصائي توظيف ثاني (للنساء – الرياض)

– مصمم جرافيك ثاني (للنساء – الرياض)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA

Source wadhefa

