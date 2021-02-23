«حساب المواطن» يوضح إمكانية استلام الزوجة مبلغ الدعم دون علم قرينها

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن للزوجة استلام مبلغ الدعم دون علم الزوج، مشيرًا إلى أنه يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة «الزوج».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «في حال كانت الحالة الإجتماعية (متزوجة)، يتم إضافتك كتابع مع رب الأسرة (الزوج)».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يحق الزوجه استلام مبلغ حساب المواطن لها فقط، دون علم زوجها؟.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج أنه يمكن إضافة تابع من أم سعودية واب أجنبي، وذلك بقيام الأم إضافة التابعين عن طريق حسابها عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa من خلال «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين- إضافة التابعين» ثم الضغط على أيقونة «حفظ» ثم التوجه الى إدارة المرفقات وإرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

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