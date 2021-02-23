وفاة وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني

توفى اليوم الثلاثاء وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة.

وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930م، وحصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، في جمهورية مصر العربية عام 1952م.

كما تلقى وزير البترول الأسبق دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وفي عام 1962 شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى العام 1986.

ويعد أحمد زكي يماني أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي عام 1990