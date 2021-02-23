خبير أرصاد: بدء حالة جوية ممطرة.. عصف رعدي وتساقط الثلوج

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن تبدأ اليوم الثلاثاء تأثيرات حالة جوية ممطرة تشمل قطاعات واسعة من المملكة، وتستمر تأثيراتها خلال الـ٧٢ ساعة القادمة وتنتهي يوم الخميس القادم.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الحالة الممطرة تشمل قطاعات واسعة من المملكة تمتد من الشمال «الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل» وللوسط «القصيم والرياض»، والشرق «المنطقة الشرقية بقطاعيها الشمالي والجنوبي»، والغرب «مكة المكرمة والمدينة المنورة»، وإلى المرتفعات من جنوب الطائف حتى جازان.

وأوضح الحيزان أن نسب هطول الأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ومصحوبة بعصف رعدي وتساقط حبات البرد، بالإضافة إلى إحتمالية تساقط الثلوج في نطاق ضيق بين حزم الجلاميد وشرق طريف.

وأشار إلى أنه يصاحب هذه الحالة الجوية نشاط متسع للرياح يشمل قطاعات المملكة كافة ويعقبها انخفاض في درجات الحرارة.

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