إصابة 3 أشخاص في تسرب غاز بشقة سكنية في الرياض

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين في مدينة الرياض، وباشر الدفاع المدني الواقعة.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني الرياض باشر حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وإصابة شخص ثالث تم علاجه في الموقع.

وأشار مدني الرياض إلى أن إجراءات التحقيق ما زالت جارية لتحديد أسباب تسرب الغاز.

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