آيدكس ونافدكس 2021.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث وسط إشادات دولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة.

وسجل إجمالي الصفقات التي أبرمت خلال المعرضين منذ انطلاقتهما الأحد الماضي نحو 12.323 مليار درهم.

وشهد اليوم الأول من المعرضين إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

بينما شهد اليوم الثاني إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

ويأتي الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسط حضور أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحا، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.



ويحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي، في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفا، وسط إشادات دولية بالتنظيم.





ويأتي تنظيم معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" -اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير/شباط الجاري من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.

جناح الإمارات

ويضم جناح الإمارات المشارك في المعرضين والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية معروضات لأكثر من 15 شركة وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها.

وأبرز الشركات الوطنية المشاركة، هي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDCC)، ومجلس التوازن الاقتصادي، ومجموعة إيدج (EDGE Group PJSC)، وطيران أبوظبي، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، و"الجسور" (Al Jassor)، و"الطارق"، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، و"أمرُك" AMMROC، وشركة "الفتّان القابضة للاستثمار" (Al Fattan Holding Investment)، وشركة "أكسوم مارين" Aksum Marine، وشركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB).

أول مشاركة

وتشارك في الحدث الدولي لأول مرة 5 دول للمرة الأولى هي إسرائيل، ولوكسمبورج، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة، ما يرسخ المكانة الدولية لأبوظبي وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.