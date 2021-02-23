الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

الحصيني: اليوم أول أيام عقرب الدم.. برده يدمي ولا يقتل

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الثلاثاء، هو أول أيام سعد بلع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء أيامه 13 يوماً.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني، أن آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل لكن أحياناً برده شديد ويضر المزروعات، فيما إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري، وتكثر فيه الأمطار.

يكثر فيه الفقع

‏وأضاف “الحصيني”: “تقول العرب إذا طلع بلع اقتحم الربع ولحق أهله الهبع – هو ولد الإبل آخر النتاج – وصيد المرع وصار في الأرض لمع – من العشب ويكثر فيه الفقع يبدأ غرس فسائل النخيل”.

وتابع عبدالعزيز الحصين “فيه وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر.. فيه هجرة الدحروج المطوق، ويوافق دخوله حالة ممطرة سائدة”.



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