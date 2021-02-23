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هل سترتفع أسعار تذاكر القطارات؟ رئيس سار يجيب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

هل سترتفع أسعار تذاكر القطارات؟ رئيس سار يجيب

أكد أنه لا توجد نية في المدى القريب لرفع الأسعار

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أكد الرئيس التنفيذي للشركة للخطوط الحديدية “سار”، بشار المالك، أنه لا توجد نية في المدى القريب لرفع أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف المالك، في لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن الشركة لا تملك الصلاحية لذلك.

وقال المالك إن الشركة تدرس الخيارات التي ترى من خلالها الحاجة لرفع أسعار التذاكر، وتقدم الدراسات والمبررات للهيئة العامة للنقل، مبيناً أن الهيئة هي التي تقرر مسألة رفع الأسعار وتكون دائماً حريصة على إيجاد سعر عادل ومناسب للراكب.

وأضاف أن هناك تفصيلات أخرى كثيرة تتعلق بمسألة أسعار تذاكر القطارات، مطمئناً الجميع بأنه لا توجد نية لرفع الأسعار في المدى القريب.

وأشار إلى أن هناك أعمالاً تحتاج إيرادات لتغطيها مثل السلامة التي تعد مطلباً رئيسياً، فلابد من توفر مصاريف حتى يتم التأكد من تطبيقها، وهذه الأمور التي بناءً عليها تتم دراسة إمكانية رفع الأسعار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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