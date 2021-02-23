هل سترتفع أسعار تذاكر القطارات؟ رئيس سار يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بشار المالك، أنه لا توجد نية في المدى القريب لرفع أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف المالك، في لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن الشركة لا تملك الصلاحية لذلك.

وقال المالك إن الشركة تدرس الخيارات التي ترى من خلالها الحاجة لرفع أسعار التذاكر، وتقدم الدراسات والمبررات للهيئة العامة للنقل، مبيناً أن الهيئة هي التي تقرر مسألة رفع الأسعار وتكون دائماً حريصة على إيجاد سعر عادل ومناسب للراكب.

وأضاف أن هناك تفصيلات أخرى كثيرة تتعلق بمسألة أسعار تذاكر القطارات، مطمئناً الجميع بأنه لا توجد نية لرفع الأسعار في المدى القريب.

وأشار إلى أن هناك أعمالاً تحتاج إيرادات لتغطيها مثل السلامة التي تعد مطلباً رئيسياً، فلابد من توفر مصاريف حتى يتم التأكد من تطبيقها، وهذه الأمور التي بناءً عليها تتم دراسة إمكانية رفع الأسعار.

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