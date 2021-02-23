شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «أحمد زكي يماني » وزير البترول وأول أمين لـ «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفى الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله في لندن، وسيتم مواراة جثمانه في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

وولد «أحمد زكي يماني» في عام 1930، وقد تولى وزارة البترول في 1962،

واختطف في عام 1975 من قبل الإرهابي الشهير كارلوس الملقب بـ«الثعلب»، خلال اجتماع لأوبك في فيينا.

ودرس الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد وقبل منصبه النفطي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.