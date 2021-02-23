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الصحة العالمية: لقاحات الوقاية من كورونا آمنة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

الصحة العالمية: لقاحات الوقاية من كورونا آمنة

متابعات الخليج 365 - متابعة


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أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أيًّا من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطراً على صحة الناس.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة، سوميا سواميناثان، خلال مؤتمر صحفي: “إن هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا”.

الصحة العالمية: لقاحات الوقاية من كورونا آمنة - متابعات الخليج 365

لجنة استشارية عالمية

وأوضحت سواميناثان أن كل دولة تقوم بالمراقبة بنفسها، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على الجوانب التنسيقية.

وتابعت موضحة: “لدينا اللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بأمن اللقاحات، التي تنظر على أساس أسبوعي في البيانات الواردة لدينا من كل الدول والمنتجين وهيئات الرقابة.

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لا داعي للقلق

وأضافت “حتى الآن تم الحقن بحوالي 200 مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة، ولا توجد أي مؤشرات فيما يتعلق بالأمن تثير قلقاً جديا لدينا. لكننا سنواصل تحليل البيانات الآتية والعمل على المراقبة”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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