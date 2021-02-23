شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد الرئيس التنفيذي لسار على سؤال "هل سترتفع أسعار التذاكر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار " بشار المالك، بأنه لا توجد نية في الفترة الحالية لرفع أسعار تذاكر القطارات.

وأكد المالك أن الشركة لا تملك صلاحية رفع الأسعار، قائلا:" من المبكر الحديث عن زيادة الأسعار ".

وعن الاستراتيجية المستخدمة في خط الشمال، قال المالك : " احجز بدري تحصل على سعر أقل من السعر الموجود، وراح تكون هناك منتجات جديدة للمسافرين، وخيارات تجعلهم قادرين على اختيار السعر اللي يناسبهم ".