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شاهد.. رد الرئيس التنفيذي لسار على سؤال "هل سترتفع أسعار التذاكر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الرئيس التنفيذي للشركة للخطوط الحديدية " سار " بشار المالك، بأنه لا توجد نية في الفترة الحالية لرفع أسعار تذاكر القطارات.

وأكد المالك أن الشركة لا تملك صلاحية رفع الأسعار، قائلا:" من المبكر الحديث عن زيادة الأسعار ".

وعن الاستراتيجية المستخدمة في خط الشمال، قال المالك : " احجز بدري تحصل على سعر أقل من السعر الموجود، وراح تكون هناك منتجات جديدة للمسافرين، وخيارات تجعلهم قادرين على اختيار السعر اللي يناسبهم ".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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