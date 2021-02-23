أوهمها بقدرته على فك السحر.. فتاة تقع ضحية محتال من خارج المملكة

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تعرضت فتاة تعمل موظفة في إحدى الجهات الحكومية بالمملكة لعملية نصب واحتيال من أحد المحتالين خارج المملكة بعدما أوهمها بمقدرته على فك السحر والرقية من العين وحل مشاكل من يعانون عدم المقدرة على الزواج.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الفتاة تواصلت مع المحتال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه أن يجد لها حلاً لعدم إتمام خطوبتها التي تفشل في كل مرة دون معرفة الأسباب، ليخبرها بعد يومين أنها مسحورة وطلب منها إرسال مبلغ 10 آلاف ريال لإبطال السحر.
وقام بعمل الرقية عن طريق الجوال إلا أنه طلب منها في المرة الثانية مبلغ 10 آلاف أخرى حتى وصل المبلغ إلى 30 ألف ريال وبعد حصوله على الأموال أغلق جواله الدولي واختفى، إلا أنها تواصلت مع أحد المحامين لرفع دعوى قضائية ضده.
Source akhbaar24.argaam
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