ما الفرق بين “البَرَد” و”الثَلْج”؟.. “الزعاق” يوضح (فيديو)

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين الثلج والبَرَد، واللذين تتميز بهما الأجواء خلال فصل الشتاء في بعض البلدان.
وقال الزعاق إن البَرَد يأتينا من طبقات الجو العليا أي من داخل السحابة ذاتها، مضيفاً أنه أيضاً في الغالب لا يأتي إلا من السحب الصيفية.
وأشار إلى أن الثلج يأتي من طبقات الجو الدنيا أي يتكون من الرطوبة، مبيناً أنه يأتي متزحزحاً عبر الرياح الشمالية والتي تسمى عز الشتاء.
Source akhbaar24.argaam
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