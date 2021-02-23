الجمارك السعودية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية)، عن توفر 5 وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

- مهندس معماري بنية مؤسسية- البنية التحتية

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات) مع خبرة 8 سنوات وشهادة احترافية في إدارة البنية المؤسسية مثل (TOGAF Certified Level).

- كبير أخصائيين - المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة 4 سنوات في القطاع الحكومي أو الخاص منها على الأقل سنتين في منصب إشرافي.

- أمين سر

المتطلبات: بكالوريوس في (القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة عملية لا تقل عن سنة في القانون أو إدارة الأعمال أو الشريعة أو السكرتارية.

- أخصائي أول - المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

- أخصائي - المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط

المتطلبات: بكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: أضغط هنا

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