شكرا لمتابعة خبر عن معنفون يستنجدون بـ " البلايستيشن " بعد سحب جوالاتهم بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

بطريقة لا تخطر على البال، استغاث 3 إخوة بشقيقهم الأكبر، من العنف الذي يتعرضون له على يد والدهم، بخميس مشيط.

وأرسل المعنفون بطريقة سرية رسالة لشقيقهم عن طريق جهاز البلايستيشن، بعدما سُحبت منهم جميع جوالاتاهم، بحسب الوطن.

وأكد شقيق المعنفين الثلاثة من والدتهم أنه تم الإبلاغ عن وجود عنف أسري لأكثر من مرة، إلا أنه تم الاكتفاء بأخذ التعهدات، وإعادتهم إلى والدهم وأبنائه.