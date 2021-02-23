شكرا لمتابعة خبر عن المالكي يحذر من فئة: " إذا اقترضت منها نهايتك إيقاف خدمات وسجن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي، من الاستجابة لإعلانات التمويل التي تعد بسداد الديون والقروض، التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المالكي خلال برنامج " في الصورة " : " لا تسدد دين بدين، هؤلاء القنوات إذا بدأت تتعثر لن تجد الدعم الذي يمكنك الحصول عليه من جهات التمويل المعتمدة ".

وأضاف: " جهات التمويل المعتمدة تعطيك مهلة في القسط، أو خط تمويل إضافي، لكن الاقتراض من هؤلاء نهايته سجن وإيقاف الخدمات " .

ونصح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالبحث عن شريك قبل أن البحث عن قرض، قائلا: " لما يكون لديك خطة للتوسع في الأعمال تكون مدروسة بشكل جيد، أو عندك قائمة طلبات من خلال عملاء جدد تتطلب زيادة الإنتاج أو عند دخول سوق جديد، حينها يمكنك الاقتراض ".