أخبار السعودية اليوم.. 4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. ومهلة 6 أشهر لتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2455) منها (497) حالة حرجة، وإلى التفاصيل:

موقف إنساني من أمير حائل تجاه «العائلة المفقودة» بنفود النقاء بعد إنقاذها

اطمأن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، على صحة وسلامة العائلة المفقودة بنفود النقاء شمال الرديفة؛ بعد إنقاذها من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية، وفي اتصال هاتفي بأحد أفراد العائلة؛ حمد أمير المنطقة، المولى القدير بأن مكَّن من الوصول إليه وعائلته في الوقت المناسب وتقديم العون لهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة، مثنيًا على الجهود المبذولة من الجهات والفرق المشاركة التي تكللت بالنجاح.

4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ«24» ساعة الماضية بمختلف مناطق المملكة، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة، بتسجيل 174 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 69 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل31 حالة، فيما سجلت القصيم 16 حالة.

وزارة الصحة تعلن «آلية» الاستقبال في مراكز لقاحات كورونا بالمناطق

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التأكيد على أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا؛ حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

«الأرصاد»: 12 منطقة سعودية تشهد أمطارًا رعدية غدًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على 12 منطقة في المملكة، وتشمل الأمطار المتوقعة مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، الجوف، وتبوك»، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

الحالة المطرية الـ«11».. «الحصيني» يوضح التطورات والمناطق المتأثرة

توقع خبير الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة المطرية الـ«11»، بأمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد، مساء اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، وتابع الحصيني أن الأمطار المتوقعة تشمل منطقة الرياض «خاصة المحافظات الشمالية والغربية» ومنطقة القصيم وأجزاء من منطقتي حائل والجوف وجنوب المدينة والأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من مكة وأجزاء من جازان والباحة وعسير، وشمال الشرقية نواحي حفر الباطن، وتمتد لدولة الكويت.

تعميم رسمي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل.. ومهلة 6 أشهر للتطبيق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, تعميمًا للجهات الحكومية يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيلة، ويأتي ذلك امتدادًا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم.

حددت طريقة التواصل.. تنويه من سفارة السعودية بإسبانيا لرعايا المملكة

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في إسبانيا، تحذيرًا للمواطنين والمقيمين هناك، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة لسادس ليلة، وقال الحساب الرسمي للسفارة في إسبانيا عبر موقع «تويتر»: «نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الإسبانية، تدعو السفارة المواطنين المقيمين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية».

«التعليم عن بُعد».. الوزير آل الشيخ يعدد 4 مكتسبات لتمديد التجربة بالمملكة

عدّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مكتسبات استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام، وأكد وزير التعليم على أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة، بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا، ودعماً لمسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بُعد في المملكة، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع، حيث تضافرت كافّة الجهود لتقديم نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات توثيق عقود موظفي المنشآت.. «مدد» توضح الآلية

أوضحت منصة مدد الرقمية المتكاملة لتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، آلية وخطوات إمكانية القيام بتوثيق عقود موظفي المنشآة،

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن خدمة توثيق العقود، هي عبارة عن خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل السعودي، تهدف لتحقيق المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل وحفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

«المرور» يحذّر من مخالفة مرتبطة بتباطؤ السرعة: تعرقل الحركة

حذّر المرور السعودي، من التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية، باعتباره مخالفة لنظام المرور، وقال إن التقيد بالسرعة المحددة يعزز السلامة لقائد المركبة ولمستخدمي الطرق، ويساهم في إنسيابية الحركة المرورية، وفق حساب «المرور» السعودي بموقع «تويتر»، وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة، قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجزائها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير وعدم وجود خطر أو نشوء خطر منها على الغير وإذا طرأ أثناء سير المركبة عيوب من شأنها التأثير على حركة المرور وانسيابيته فعلى قائدها إخراجها من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن إلى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير».

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