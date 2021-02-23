خدمات التأمينات الإلكترونيةً.. 5 خطوات بسيطة للتقديم

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات التقديم على خدمات المؤسسة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

وشاركت مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، مصحوبة بتغريدة جاء فيها «خطوات التقديم على خدمات الفروع التأمينات الاجتماعية إلكترونياً».

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط التالي من هنا.

وحددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، آلية وطريقة التقديم على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة دون الحاجة لمراجعة الفروع وذلك من خلال اتباع تنفيذ الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

2- اختيار طلب خدمات الفروع

3- اختيار نوع المستخدم ونوع الطلب

4- تعبئة نموذج «تقديم طلب» واستكمال الطلب

5- ستظهر لك رسالة تعلمك بنجاح الطلب موضحًا بها رقم الطلب ثم ستصلك رسالة على جوالك المسجل في منصة أبشر برقم الطلب

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