شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب عراب «الذهب الأسود» أحمد زكي يماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غيب الموت الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله في لندن، وسيتم مواراة جثمانه الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

ولد «يماني» في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وقد اختطف في عام 1975 من قبل الإرهابي الشهير كارلوس الملقب بـ«الثعلب»، خلال اجتماع لأوبك في فيينا.

درس الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد وقبل منصبه النفطي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.