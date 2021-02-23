وفاة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق الشيخ أحمد زكي يماني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفى الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق،اليوم الثلاثاء، في لندن.

ومن المقرر أن يتم مواراة جثمان الشيخ أحمد زكي يماني رحمه الله، في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الوزير الأسبق درس الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد، وعمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك "، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.