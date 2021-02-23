شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ردة فعل حارس أمن بعد سؤاله " كيف الرواتب عندك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكد حارس أمن أحد المولات في الدمام، يدعى مبارك الدوسري، أنه لا يعاني من أي مشاكل متعلقة بالرواتب، ولا يوجد أي تأخيرات.

وعُرف الدوسري بممارسته عمله بسعادة، وترحيبه ونشر الإيجابية بين المتسوقين، ودعمه لرؤسائه في العمل.

وأشار الدوسري إلى أنه تم تكريمه ومنحه شهادة تقدير من المؤسسة التي يعمل بها، على أسلوبه الإيجابي في العمل.

وأوضح أنه حريص على متابعة تسجيل المتسوقين في تطبيق “توكلنا”، للحد من انتشار فيروس كورونا.