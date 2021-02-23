شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الداعية الدوسري: أرفض ترك " السناب " والعودة للإمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب مشهور سناب، إبراهيم الدوسري، بالرفض على إمكانية تركه " سناب شات " والعودة للإمامة.

وتحدث الدوسري خلال برنامج " يا هلا " عن طبيعة الرسائل التي تلقاها بعد ترك الإمامة بسبب سناب شات.

وقال الدوسري: " تلقيت كثير من الرسائل التي تطالبني بترك أسلوب الترفيه على ‎سناب شات والاكتفاء بالمحتوى الدعوي، ووصلتني رسائل انتقاد كثيرة وخاصة من الناس الملتزمة ".

ورد الدوسري على منتقديه، قائلا: " أنا أمثل نفسي فقط، ووالدتي تفتخر فيني، ولم أرى ردة فعل سيئة من عائلتي وأموري طيبة ".

وأكد الدوسري أن السناب هو مصدر دخله، رافضا الإفصاح عن المبلغ الذي يتقاضاه، مكتفيا بأنه " مبلغ وقدره ".